Vitalizi | Giro Fi | ' da Grasso intervista piena di strafalcioni giuridici'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "L'intervista resa dall'ex presidente Pietro Grasso sulla sentenza Caliendo che restituisce il Vitalizio a Roberto Formigoni e conseguentemente anche a Ottaviano Del Turco è piena di strafalcioni giuridici". Lo scrive in una nota Francesco Giro, senatore di Forza Italia. "L'organo giurisdizionale di primo grado, la Commissione Contenziosa del Senato, può e deve intervenire, se interpellato in giudizio dal ricorrente, sui profili di legittimità così come prevede il Regolamento del Senato, di rango costituzionale, al suo art. 72 comma 1, per i dipendenti, e poi esteso con delibera del 2005 a tutti i parlamentari. " Inoltre, "le sentenze assunte con effetti 'erga omnes', e quindi oltre le aspettative rivendicate dal soggetto che ha promosso il

