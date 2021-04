Vitalizi: Giro (Fi), 'da Grasso intervista piena di strafalcioni giuridici' (2) (Di domenica 18 aprile 2021) (Adnkronos) - "La delibera Grasso è stata cancellata con motivazioni giuridiche stringenti e non aggirata, come incredibilmente avrebbe voluto lo stesso Grasso, con motivazioni attinenti la salute o lo stato di indigenza del ricorrente Formigoni. L'equiparazione fra pensione e Vitalizio è stata sancita dalla Corte di Cassazione a sezioni riunite in modo inequivocabile e senza frapporre distinzioni fra Vitalizio, frutto del calcolo retributivo, e il successivo emolumento, frutto del calcolo contributivo. Suggerisco a Grasso di leggere le sentenze prima di commentarle". "La legge del 2019, in ossequio peraltro al pronunciamento della stessa Corte Costituzionale, risalente addirittura al 1966 sulla illegittimità dell'art. 28 del Codice Penale (poi riformato), ha stabilito -prosegue Giro- ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) (Adnkronos) - "La deliberaè stata cancellata con motivazioni giuridiche stringenti e non aggirata, come incredibilmente avrebbe voluto lo stesso, con motivazioni attinenti la salute o lo stato di indigenza del ricorrente Formigoni. L'equiparazione fra pensione eo è stata sancita dalla Corte di Cassazione a sezioni riunite in modo inequivocabile e senza frapporre distinzioni frao, frutto del calcolo retributivo, e il successivo emolumento, frutto del calcolo contributivo. Suggerisco adi leggere le sentenze prima di commentarle". "La legge del 2019, in ossequio peraltro al pronunciamento della stessa Corte Costituzionale, risalente addirittura al 1966 sulla illegittimità dell'art. 28 del Codice Penale (poi riformato), ha stabilito -prosegue- ...

Advertising

TV7Benevento : Vitalizi: Giro (Fi), 'da Grasso intervista piena di strafalcioni giuridici' (2)... - TV7Benevento : Vitalizi: Giro (Fi), 'da Grasso intervista piena di strafalcioni giuridici'... - marcymarcy17 : @Ettore_Rosato @Montecitorio Ci sono troppe schifezze in giro, non ce la faremo mai, fino a che i condannati vengon… - giusbartu : @Mov5Stelle Giusto per non sentirci presi in giro, oggi ne abbiamo 15 Aprile, rispetto alle neo elargizioni dei vit… - LucianoOgnibene : Usa: è morto in carcere Bernie Madoff - Nord America - ANSA -