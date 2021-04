Vitalizi | Castaldi M5S | ‘intervenga Consulta’

Leggi su ildenaro

(Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Io credo che la Consulta debba intervenire immediatamente per evitare che 3 senatori (un forzista e 2 leghisti) permettano il ritorno dei; non solo ad un delinquente condannato ad oltre 5 anni di galera ma, udite udite, anche a senatori condannati per Mafia o Terrorismo! Una Commissione (la commissione Contenziosa) non può, a mio avviso, scavalcare una Delibera del Consiglio di Presidenza del Senato. Una Delibera del 2015 che, giustamente, aveva deciso di negare l’assegnoo ai Parlamentari condannati per reati gravi! Ricordo bene quella battaglia: difficile! Difficilissima! Ma la vincemmo”. Così su Facebook il senatore M5S Gianluca. L'articolo proviene da Ildenaro.it.