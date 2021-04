(Di domenica 18 aprile 2021) Terribile incidente addove, nella serata di ieri, un’e unasi sono scontrate violentemente.traadL’incidente è avvenuto su via delle Regioni, all’incrocio con via Piemonte. Ad avere la peggio nell’impatto è stato ilciclista, rimastoin maniera più seria. Sul posto sono giunti in breve tempo i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Locale die una volante dei Carabinieri. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Violento scontro ad Aprilia, auto contro moto: ferito il motociclista - dumbo54 : RT @2631925: @lameduck1960 È un format europeo. In Francia è la stessa cosa, paracetamolo e vigile attesa. E lo scontro tra medici è stato… - GruppoIeC : Corigliano-Rossano, statale 106: violento scontro tra due auto, il bilancio è di tre feriti -… - news_rimini : Violento scontro tra un’auto e una moto sulla Saludecese, 26enne in gravi condizioni - FaziEditore : «Quella proposta inaspettata aveva provocato lo scontro più violento che avesse mai sperimentato tra la volontà e l… -

Ultime Notizie dalla rete : Violento scontro

La Nazione

Un colpo molto, con la moto che ha centrato in pieno l'auto. Il terribile schiantoMotivo di unpolitico in Lombardia, per la sua nomina a capo del prestigioso Istituto neurologico Carlo Besta di Milano, ritenuta a dir poco inopportuna ed imbarazzante per via di un ...AVIO. Ancora un grave incidente in autostrada, ancora un tamponamento tra un autoarticolato e un altro veicolo, questa volta una macchina. Dopo che ieri, infatti, si era verificato il violentissimo sc ...La moto ha impattato contro la fiancata di una Fiat Tipo. All'origine dell'incidente ci sarebbe una manovra azzardata. Il ferito trasportato al Bufalini ...