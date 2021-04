VIDEO MotoGP, GP Portogallo 2021: gli highlights della gara di Portimao (Di domenica 18 aprile 2021) Il Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021, è stato vinto da Fabio Quartararo che ha preceduto Francesco Bagnaia e Joan Mir, i quali si sono attestati rispettivamente in seconda e terza posizione. Settimo Marc Marquez. In casa Italia buon recupero di Enea Bastianini, che chiude nono. A punti anche Luca Marini (12°), Danilo Petrucci (13°) e Lorenzo Savadori (14°). Caduto Valentino Rossi. Il Dottore, scattato dalla diciassettesima casella, stava effettuando una buona rimonta che gli aveva permesso di entrare in bagarre per quella che avrebbe potuto essere l’ottava piazza. Tuttavia, nel corso del quindicesimo giro si è steso ed è finito nella ghiaia, fortunatamente senza conseguenze fisiche Andiamo, quindi, a rivedere le immagini salienti della gara di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Il Gran Premio del, terzo appuntamento del Mondiale di, è stato vinto da Fabio Quartararo che ha preceduto Francesco Bagnaia e Joan Mir, i quali si sono attestati rispettivamente in seconda e terza posizione. Settimo Marc Marquez. In casa Italia buon recupero di Enea Bastianini, che chiude nono. A punti anche Luca Marini (12°), Danilo Petrucci (13°) e Lorenzo Savadori (14°). Caduto Valentino Rossi. Il Dottore, scattato dalla diciassettesima casella, stava effettuando una buona rimonta che gli aveva permesso di entrare in bagarre per quella che avrebbe potuto essere l’ottava piazza. Tuttavia, nel corso del quindicesimo giro si è steso ed è finito nella ghiaia, fortunatamente senza conseguenze fisiche Andiamo, quindi, a rivedere le immagini salientidi ...

Advertising

SkySportMotoGP : ???? In Sud Africa è Rossi ?? Biaggi ?? #VR46 vince al debutto con la @YamahaMotoGP ? Battuto il Corsaro in un duello m… - SkySportMotoGP : ?? Gara spettacolare di Marc Marquez a Portimao: lo spagnolo della Honda rientra a 271 giorni di distanza dalla cadu… - SkySportMotoGP : ?? @marcmarquez93 in lacrime: è 7° nel GP del Portogallo dopo 9 mesi di stop ?? IL VIDEO #PortugueseGP ???? #SkyMotori… - WILDESTPOSITI0N : #MarcAnthonyUnaNoche #LarretaRepresor #socialite446 #MotoGP #AnaGuerraTelegram #Formula1 #SEVENTEEN McLaren Vettel… - WILDESTPOSITI0N : #MarcAnthonyUnaNoche #LarretaRepresor #socialite446 #MotoGP #AnaGuerraTelegram #Formula1 #SEVENTEEN McLaren Vettel… -