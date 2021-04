VIDEO Marc Marquez piange dopo il GP del Portogallo. Le lacrime dello spagnolo al rientro in gara (Di domenica 18 aprile 2021) Marc Marquez è tornato in gara dopo 265 giorni in assenza. Il pluri Campione del Mondo non è ancora al top della forma dopo le tre operazioni chirurgiche e infatti oggi ha faticato in occasione del GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul tracciato di Portimao. Lo spagnolo ha concluso soltanto al settimo posto, soffrendo tanto dal punto di vista fisico. L’alfiere della Honda ha comunque portato a termine la prova e la sua commozione è stata tantissima, tanto da scoppiare in un enorme pianto una volta giunto ai box. Di seguito il VIDEO di Marc Marquez che piange dopo la gara in terra lusitana. VIDEO ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021)è tornato in265 giorni in assenza. Il pluri Campione del Mondo non è ancora al top della formale tre operazioni chirurgiche e infatti oggi ha faticato in occasione del GP del2021, terza tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul tracciato di Portimao. Loha concluso soltanto al settimo posto, soffrendo tanto dal punto di vista fisico. L’alfiere della Honda ha comunque portato a termine la prova e la sua commozione è stata tantissima, tanto da scoppiare in un enorme pianto una volta giunto ai box. Di seguito ildichelain terra lusitana....

Advertising

SkySportMotoGP : ?? @marcmarquez93 in lacrime: è 7° nel GP del Portogallo dopo 9 mesi di stop ?? IL VIDEO #PortugueseGP ???? #SkyMotori… - Radio1Rai : In carcere in sciopero della fame da giorni, #Navalny rischia di morire. Secondo il blogger russo, l'aggravamento d… - PieroLadisa : RT @SkySportMotoGP: ?? Gara spettacolare di Marc Marquez a Portimao: lo spagnolo della Honda rientra a 271 giorni di distanza dalla caduta d… - Walter32099227 : RT @SkySportMotoGP: ?? Gara spettacolare di Marc Marquez a Portimao: lo spagnolo della Honda rientra a 271 giorni di distanza dalla caduta d… - MotoriNoLimits : RT @SkySportMotoGP: ?? Gara spettacolare di Marc Marquez a Portimao: lo spagnolo della Honda rientra a 271 giorni di distanza dalla caduta d… -