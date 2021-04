VIDEO Lewis Hamilton finisce nella sabbia! Mercedes contro le barriere, poi il colpo di fortuna… (Di domenica 18 aprile 2021) Clamoroso errore di Lewis Hamilton a metà del GP di Emilia Romagna 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Il sette volte Campione del Mondo occupava la seconda posizione ed era all’inseguimento di Max Verstappen. Il britannico era impegnato in una serie di doppiaggi ma, con asfalto ancora umido, ha forzato troppo il passo ed è finito su una chiazza di bagnato. Il pilota della Mercedes è andato lungo, è finito nella sabbia ed è andato a sbattere leggermente contro gli pneumatici di protezione. Lewis Hamilton è riuscito a effettuare retromarcia e a tornare in pista, ovviamente attardato. Il fuoriclasse ha però avuto tantissima fortuna, perché pochi istanti dopo si è consumato l’incidente tra Valtteri Bottas e George Russell. Una brutta botta, ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Clamoroso errore dia metà del GP di Emilia Romagna 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Il sette volte Campione del Mondo occupava la seconda posizione ed era all’inseguimento di Max Verstappen. Il britannico era impegnato in una serie di doppiaggi ma, con asfalto ancora umido, ha forzato troppo il passo ed è finito su una chiazza di bagnato. Il pilota dellaè andato lungo, è finitosabbia ed è andato a sbattere leggermentegli pneumatici di protezione.è riuscito a effettuare retromarcia e a tornare in pista, ovviamente attardato. Il fuoriclasse ha però avuto tantissima fortuna, perché pochi istanti dopo si è consumato l’incidente tra Valtteri Bottas e George Russell. Una brutta botta, ...

