VIDEO F1 | Toto Wolff consola Hamilton via radio | “Siamo in testa al Mondiale”

(Di domenica 18 aprile 2021) Lewis, in maniera fortunosa e alquanto rocambolesca, ha limitato i danni in una giornata difficile e ha chiuso al secondo posto il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021, seconda tappa stagionale deldi Formula Uno. Il fuoriclasse britannico, scattato dalla pole position a Imola, si è reso protagonista di un insolito errore in fase di doppiaggio sprofondando ai margini della zona punti con un distacco abissale dalla. Distacco azzerato però poco dopo metà gara da una bandiera rossa provocata dall’incidente del compagno di squadra Valtteri Bottas e della Williams di George Russell. Nella fase finale della corsa, il sette volte campione iridato si è scatenato sull’asciutto recuperando fino alla piazza d’onore dietro alla Red Bull del dominatore Max Verstappen. Grazie ai 19 punti raccolti oggi (18+1 per il giro ...

