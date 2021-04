VIDEO F1 | Incidente Bottas-Russell Ecco il video che scagiona il finlandese

Leggi su oasport

(Di domenica 18 aprile 2021) Uno degli episodi chiave dell’odierno Gran Premio di Emilia Romagna disputato a Imola è stato il tremendotra la Mercedes di Valtterie la Williams di George, verificatosi nel momento in cui il pilota britannico ha tentato di superare quellosul rettifilo principale, sfruttando anche l’aiuto del DRS. Tuttavia si è verificato un contatto., infatti, ha toccato l’erba bagnata con la sua gomma posteriore destra, perdendo completamente il controllo della propria monoposto, che ha colpito in pieno quella del, generando una violenta carambola che ha costretto la direzione gara a esporre la bandiera rossa per ripulire la pista dalla miriade di detriti generati dal contatto.ha preso malissimo l’accaduto, accusando ...