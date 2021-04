VIDEO Amstel Gold Race, van Aert batte Pidcock per millimetri! Vittoria al fotofinish. Highlights e sintesi (Di domenica 18 aprile 2021) La Amstel Gold Race si è decisa letteralmente al photo-finish, per questione di millimetri. Wout van Aert e Tom Pidcock sono giunti all’arrivo separati da una manciata di impercettibili millimetri. Un’inezia ha deciso il vincitore di questa prestigiosa Classica in Olanda, che precede di sette giorni la Liegi-Bastogne-Liegi. Il fuoriclasse belga è così riuscito a spuntarla sul britannico e mette un nuovo sigillo, dopo che lo scorso anno aveva fatto sua la Milano-Sanremo. Trionfo di lusso per l’alfiere della Jumbo-Visma, mentre il suo avversario mastica amaro dopo essere riuscito a tenere le ruote del favorito della vigilia insieme al tedesco Maximilian Schachmann. Di seguito il VIDEO con gli Highlights e la sintesi della Amstel ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Lasi è decisa letteralmente al photo-finish, per questione di millimetri. Wout vane Tomsono giunti all’arrivo separati da una manciata di impercettibili millimetri. Un’inezia ha deciso il vincitore di questa prestigiosa Classica in Olanda, che precede di sette giorni la Liegi-Bastogne-Liegi. Il fuoriclasse belga è così riuscito a spuntarla sul britannico e mette un nuovo sigillo, dopo che lo scorso anno aveva fatto sua la Milano-Sanremo. Trionfo di lusso per l’alfiere della Jumbo-Visma, mentre il suo avversario mastica amaro dopo essere riuscito a tenere le ruote del favorito della vigilia insieme al tedesco Maximilian Schachmann. Di seguito ilcon glie ladella...

