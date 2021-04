Via Bergamo, il pericolo dell'alta velocità (Di domenica 18 aprile 2021) di Sara Giudici Malgrado la presenza di due curve che riducono la visuale, di due passaggi pedonali su altrettanti dossi, il primo tratto di via Bergamo, quello subito dopo l'ingresso da Ceriano ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 18 aprile 2021) di Sara Giudici Malgrado la presenza di due curve che riducono la visuale, di due passaggi pedonali su altrettanti dossi, il primo tratto di via, quello subito dopo l'ingresso da Ceriano ...

Ultime Notizie dalla rete : Via Bergamo Via Bergamo, il pericolo dell'alta velocità di Sara Giudici Malgrado la presenza di due curve che riducono la visuale, di due passaggi pedonali su altrettanti dossi, il primo tratto di via Bergamo, quello subito dopo l'ingresso da Ceriano Laghetto, continua a essere un'arteria in cui gli automobilisti esagerano con l'accelleratore. Un tema di cui si era parlato molto qualche mese fa,...

Ponte Nossa, via ai lavori per la variante ...cioè in cui prenderanno il via i lavori per la realizzazione della rotatoria lungo la strada provinciale ex statale 671, un intervento atteso dal 2013. Il progetto, redatto dalla Provincia di Bergamo ...

Ponte Nossa, via ai lavori per la variante Un'opera strategica, molto attesa dall'alta Valle Seriana. un'infrastruttura che ha come obiettivo principale quello di mettere in sicurezza un nodo molto critico della viabilità bergamasca e di ridur ...

Ieri su ilS: il blackout di internet, il seminarista di Vasselli, apre la villa di Pasta e… le corse in via Bergamo SARONNO – A tenere banco nel dibattito cittadino ancora la polemica sull’hub vaccinale a cui si sono aggiunti gli interventi di Obiettivo Saronno e del Pd. La notizia più letta è stata ...

