Veronica Peparini: sua figlia vince ad Amici 20. L’esibizione della bambina ha commosso tutti (Di domenica 18 aprile 2021) A vincere ieri la puntata di Amici 20 è stata la figlia di Veronica Peparini, che ha debuttato per la prima volta sul palco, con una coreografia che ha commosso tutti in studio. Su Instagram, il compagno Andreas Muller ha scritto una dedica alla bambina, con tantissimi commenti d’affetto da parte dei fan. Veronica Peparini: … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 18 aprile 2021) Are ieri la puntata di20 è stata ladi, che ha debuttato per la prima volta sul palco, con una coreografia che hain studio. Su Instagram, il compagno Andreas Muller ha scritto una dedica alla, con tantissimi commenti d’affetto da parte dei fan.: … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

AmiciUfficiale : La maestra Veronica Peparini risponde alla sfida con Samuele in un passo a due insieme a Giulia! Sarà suo il second… - AmiciUfficiale : La maestra Veronica Peparini risponde alla sfida con il passo a due 'Grace Kelly' di Samuele con Giulia! Meritano d… - acwblack : RT @AmiciUfficiale: La maestra Veronica Peparini risponde alla sfida con Samuele in un passo a due insieme a Giulia! Sarà suo il secondo pu… - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: #amici 20, Veronica Peparini fa ballare la figlia Olivia ed emoziona tutti: De Martino in lacrime - Sara51068792 : RT @AmiciUfficiale: La maestra Veronica Peparini risponde alla sfida con Samuele in un passo a due insieme a Giulia! Sarà suo il secondo pu… -