Verona, da autobus a 'carrozza dell'amore': l'autista Sabrina va a sposare il suo Stefano alla guida del 73 (Di domenica 18 aprile 2021) commenta Ha detto sì al suo Stefano alla Tomba di Giulietta , nel luogo più romantico di Verona, e ci è arrivata in autobus . Perché la sposa, Sabrina Bardi, è un'autista della locale azienda di ...

