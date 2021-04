Vela | Qualificazioni Tokyo 2020 | otto azzurri a Vilamoura per il pass

(Di domenica 18 aprile 2021) Laolimpica italiana è pronta ad affrontare l’Olympic Qualification Event per l’Europa dei singoli maschile ILCA 7 e femminile ILCA 6. L’evento si svolgerà da lunedì 19 a sabato 24 aprile a, in Portogallo, già teatro di numerose regate internazionali, e sarà decisivo per staccare ila cinque cerchi. L’Italia ha già conquistato la qualificazione olimpica nell’ILCA 6, mentre dovrà giocarsi tutte le proprie carte per l’ILCA 7. La quota di atleti partecipanti nel singolo maschile ILCA 7 ai Giochi diè di 35, ma la maggior parte dei Paesi ha ottenuto iin occasione dei Mondiali 2018 e 2019. Al momento sono infatti già qualificate 29 nazioni, più il Giappone in quanto paese ospitante: Argentina, Australia, Brasile, Cile, Croazia, Cipro, Egitto, El Salvador, Estonia, Finlandia, ...

Advertising

sportface2016 : #Vela, #OlympicQualificationEvent #Vilamoura 2021: otto azzurri a caccia del pass per #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Vela Qualificazioni

Federazione Italiana Vela

... domenica 11 aprile , la regata di selezione nazionale classe Laser valevole come...e ogni giorno ci rendiamo conto quanto sia importante per i nostri giovani uno sport come la" ha ......d'altura, con la regata costiera che vedrà in gara 25 imbarcazioni, provenienti non solo dalla Puglia. Questo evento sportivo, di carattere nazionale poiché valido per leal ...Viareggio. Quinto posto per Manuel Scacciati e Leonardo Giovannini nella classifica under 17 nella seconda tappa della Coppa Italia 420 di vela disputata a Formia, secondo dei quattro appuntamenti a l ...Si è svolta a Rimini, domenica 11 aprile, la regata di selezione nazionale classe Laser valevole come qualificazioni per i prossimi campionati italiani.