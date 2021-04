Varese: padre, madre e figlio muoiono a distanza di pochi giorni. Gli altri fratelli sono ricoverati (Di domenica 18 aprile 2021) Il Covid sta mettendo in ginocchio intere famiglie. In provincia di Varese padre, madre e un figlio sono deceduti a distanza di pochi giorni. Getty Immages/Christopher FurlongDue famiglie distrutte dal Covid in Lombardia. A Legnano, in provincia di Varese – riferisce il Corriere della Sera – a essere messa in ginocchio è stata la famiglia Zoncada. Il primo ad essere stroncato dal virus è stato il capofamiglia, l’85enne Giuseppe seguito a distanza di poco dal figlio Vittorio di 60 anni, dipendente presso l’ aeroporto di Malpensa. Infine è stata la volta di Giovanna, di 81 anni moglie di Giuseppe e madre di Vittorio e di altri sei figli. Tra questi alcuni ... Leggi su formatonews (Di domenica 18 aprile 2021) Il Covid sta mettendo in ginocchio intere famiglie. In provincia die undeceduti adi. Getty Immages/Christopher FurlongDue famiglie distrutte dal Covid in Lombardia. A Legnano, in provincia di– riferisce il Corriere della Sera – a essere messa in ginocchio è stata la famiglia Zoncada. Il primo ad essere stroncato dal virus è stato il capofamiglia, l’85enne Giuseppe seguito adi poco dalVittorio di 60 anni, dipendente presso l’ aeroporto di Malpensa. Infine è stata la volta di Giovanna, di 81 anni moglie di Giuseppe edi Vittorio e disei figli. Tra questi alcuni ...

