Vangelo di domenica 18 aprile | riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video

Advertising

antoniospadaro : Ringrazio tutti (tanti!) coloro che hanno espresso un’opinione sulla mia rubrica dedicata al #Vangelo della domenic… - antoniospadaro : Da oggi sul Fatto quotidiano ogni settimana il mio commento al #Vangelo della domenica: la luce della #Pasqua è luc… - antoniospadaro : Da oggi sul @fattoquotidiano ogni settimana il mio commento al #Vangelo della domenica. - COLIZZIALMERICO : 19 APRILE 2021 - III #DOMENICA DEL TEMPO DI #PASQUA, ANNO B ?? Vangelo di Luca 24,35-48 commento di Fernando Armell… - CaritasSassari : 'Il risorto consegna la pace e ci invia in missione' Commento #vangelo di oggi #domenica #18aprile 2021… -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo domenica

: In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello ...... la vita nuova suscitata da Gesù diventa per ogni battezzato la consapevolezza di un cammino da compiere, forti delle parole di Gesù, che troviamo neldi questa: "Io sono la via, la ...Riflessione per meditare la domenica della terza settimana di Pasqua. I temi proposti sono: Cristo Risorto appare ai suoi discepoli; I primi cristiani annunciano la misericordia di Dio; Noi siamo test ...E in vista delle riaperture di bar e ristoranti un invito a spezzare il pane assieme: “Il fast food non è proprio il meglio perché il segno della festa è quello in cui uno si convoca con gli amici per ...