Valentina Persia fuori dall’Isola dei famosi? Il pubblico chiede la squalifica a gran voce

(Di domenica 18 aprile 2021), nota comica del mondo della tv, al centro di una polemica per via di alcuni suoi comportamenti all’Isola L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

IONERAH : Da Barbara stanno parlando di Valentina Persia e sicuramente del suo comportamento nei confronti di Fariba. #prelemi - Esterin62237737 : Ma basta!!!!! Avete rotto con sto razzismo!!!!! - martina33595961 : RT @doubleG____: ma c'è qualcuno a cui fa ridere Valentina Persia? io sono perennemente così quando parla. #isola - Letty40102652 : @IsolaDeiFamosi nn ho capito xké Valentina Persia viene attaccata come razzista, verso Fariba. Il razzismo è altro… - infoitcultura : Isola dei Famosi: Valentina Persia accusata di razzismo per la sua imitazione di Fariba -

Si riscaldano gli animi a L'Isola dei Famosi , dopo i ritiri e le nomination che rendono la lotta più accanita. Al centro delle polemiche c'è, anche stavolta,, di nuovo protagonista di uno scontro con Fariba Tehrani , madre di Giulia Salemi ed ex concorrente di Pechino Express . Stavolta a non andar giù ai fan è stata la sua imitazione di ...Quando è stato il momento del verdetto del televoto la prima a salvarsi è stata. Il destino degli altri due naufraghi Fariba Tehrani e Roberto Ciufoli è stato deciso da Andrea ...valentina Persia al centro di una forte polemica sul web per la sua imitazione di Fariba, mamma di Giulia Salemi, dopo una discussione ...Valentina Persia, nota comica del mondo della tv, al centro di una polemica per via di alcuni suoi comportamenti all’Isola ...