Valeggio. Polina Kochelenko muore annegata nel tentativo di salvare i cani

(Di domenica 18 aprile 2021) È mortaKochelenho, stimata istruttrice cinofila. La donna abitava da sola, le ricerche iniziate solo quando i vicini non l’hanno vista rientrare dalla passeggiata con i due cuccioli.in un canale irriguo, forse per cercare diuno dei suoi due. Il cadavere di, 35 anni, è stato trovato dai vigili del fuoco nelle campagne di, in Lomellina, domenica mattina. A 700 metri di distanza c’erano le chiavi di casa e il cellulare, sulla riva della roggia Malaspina. La russa, istruttrice cinofila, abitava da sola a. Venerdì pomeriggio è uscita con due cuccioli di pastore tedesco. Le ricerche sono iniziate dopo che i vicini di casa non l’hanno vista rientrare. Nel ...