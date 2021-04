Val Susa, i sindaci contestano il nuovo autoporto: “Opera inutile da 47 milioni di euro”. “Siamo sotto assedio, servono vaccini non poliziotti” (Di domenica 18 aprile 2021) “Siamo sotto assedio. Vorremmo vedere arrivare i vaccini e non le forze dell’ordine”. Lo chiedono i sindaci e gli amministratori di San Didero e Bruzolo, i due comuni della Val di Susa dove nella notte tra lunedì e martedì sono partiti i lavori per la costruzione del nuovo autoporto. “Un’Opera accessoria alla Torino-Lione – spiega l’ingegnere Alberto Poggio, membro della commissione tecnica dell’Unione Montana Valle Susa – che serve per sostituire l’area già esistente a Susa la quale dovrà essere smontata per lasciare spazio ad altri cantieri del progetto. Non ne abbiamo bisogno anche perché poco distante da qui a 30 km, abbiamo un altro interporto esistente”. Un’Opera da 47 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) “. Vorremmo vedere arrivare ie non le forze dell’ordine”. Lo chiedono ie gli amministratori di San Didero e Bruzolo, i due comuni della Val didove nella notte tra lunedì e martedì sono partiti i lavori per la costruzione del. “Un’accessoria alla Torino-Lione – spiega l’ingegnere Alberto Poggio, membro della commissione tecnica dell’Unione Montana Valle– che serve per sostituire l’area già esistente ala quale dovrà essere smontata per lasciare spazio ad altri cantieri del progetto. Non ne abbiamo bisogno anche perché poco distante da qui a 30 km, abbiamo un altro interporto esistente”. Un’da 47 ...

Advertising

petergomezblog : No Tav, notte di tensione in Val Susa per l’avvio dei lavori del nuovo autoporto. Polizia sgombera presidio degli a… - censore_ : RT @censore_: Qualcuno ha visto qualche bandiera o attivista del m5stalle nelle pacifiche dimostrazione #notav in val di susa? Ah dimentica… - ilfattovideo : Val Susa, i sindaci contestano il nuovo autoporto: “Opera inutile da 47 milioni di euro”. “Siamo sotto assedio, ser… - censore_ : Qualcuno ha visto qualche bandiera o attivista del m5stalle nelle pacifiche dimostrazione #notav in val di susa? Ah… - CorriereQ : Tav: manifestanti in Val Susa, nel pomeriggio marcia No Tav -