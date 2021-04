Val di Susa, protesta dei No Tav contro la costruzione del nuovo autoporto (Di domenica 18 aprile 2021) Blitz dei No Tav nella tarda serata di sabato contro il cantiere di San Didero, in Val di Susa. Manifestanti hanno lanciato razzi e sassi sugli agenti. No Tav, blitz al cantiere di San Didero: sassi contro le forze dell’ordine su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 18 aprile 2021) Blitz dei No Tav nella tarda serata di sabatoil cantiere di San Didero, in Val di. Manifestanti hanno lanciato razzi e sassi sugli agenti. No Tav, blitz al cantiere di San Didero: sassile forze dell’ordine su Notizie.it.

