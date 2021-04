Advertising

marcodimaio : Oltre 400.000 dosi di vaccino Moderna arrivano in serata all'aeroporto di Pratica di Mare. Il lotto verrà distribui… - MediasetTgcom24 : Covid, in arrivo in Italia oltre 400mila dosi del vaccino Moderna #vaccini - LaStampa : Vaccino: arrivate a Pratica di Mare oltre 400mila dosi Moderna - news_mondo_h24 : Vaccino Moderna, gli effetti collaterali. Il bugiardino - MariaLu91149151 : A si fateli voi allora! -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Moderna

In queste ore in Italia sono arrivate circa 400 mila dosi die intanto si aspetta di sapere ... La prima dose diè stata somministrata a oltre il 20% della popolazione. E va avanti ......ha presentato alla Fda (l'ente regolatorio degli Usa) la richiesta di approvazione per uso di emergenza del suoper i ragazzi fino a 12 anni - ricorda in un post su Facebook - Anche...I soggetti vulnerabili vaccinati ammontano a 21.585, tra over 80 e over 70 sono 82mila. Il 20 per cento di ultra 80enni non si sono ancora prenotati, mentre per la fascia tra 70 e 79 sarà vaccinata ...Ci vorrà almeno un mese prima di poter vedere le prime vaccinazioni nelle farmacie. Ma sarebbe potuta andare peggio. Il blocco temporaneo e l’incerto destino [...]del vaccino Johnson & Johnson, insiem ...