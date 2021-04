Vaccino Lombardia, da 19 aprile tocca a fascia 65-69 anni (Di domenica 18 aprile 2021) (Adnkronos) – La Lombardia apre domani, 19 aprile, le vaccinazioni per la fascia 65-69 anni. “Nella fascia 70-79 anni abbiamo fatto già 163mila vaccinazioni – ha spiegato Moratti – siamo partiti molto bene e da lunedì apriremo con i 65-69 anni”, ha ricordato l’assessore al Welfare e vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ospite a ‘Domenica In’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) (Adnkronos) – Laapre domani, 19, le vaccinazioni per la65-69. “Nella70-79abbiamo fatto già 163mila vaccinazioni – ha spiegato Moratti – siamo partiti molto bene e da lunedì apriremo con i 65-69”, ha ricordato l’assessore al Welfare e vicepresidente di Regione, Letizia Moratti, ospite a ‘Domenica In’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

