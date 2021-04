Vaccini, Venezuela: personale sanitario in piazza con Guaidò (Di domenica 18 aprile 2021) Un folto gruppo di medici ed infermieri, accompagnati da studenti, insegnanti, pensionati e rappresentanti della società civile hanno manifestato sabato a Caracas insieme al leader dell'opposizione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 aprile 2021) Un folto gruppo di medici ed infermieri, accompagnati da studenti, insegnanti, pensionati e rappresentanti della società civile hanno manifestato sabato a Caracas insieme al leader dell'opposizione ...

L'incubo della famiglia Taibbi, la loro casa occupata da 9 anni: "Dov'è lo Stato? Paghiamo solo tasse" La famiglia Taibbi dal 2012 lotta per riottenere i propri locali, ancora occupati abusivamente nonostante una sentenza di sgombero immediato.

