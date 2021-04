Vaccini, in Italia superato il traguardo di 15 milioni di somministrazioni (Di domenica 18 aprile 2021) Alle 15.20 di oggi il sistema di monitoraggio della struttura commissariale per l’emergenza Covid ha rilevato il dato di 15.099.777 somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale. L?87,2% delle dosi consegnate alle Regioni, informa la struttura guidata dal commissario Francesco Figliuolo, è stato somministrato.E’ in corso la distribuzione delle oltre 400 mila dosi di vaccino Moderna arrivate ieri sera all’hub nazionale di Pratica di Mare. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 aprile 2021) Alle 15.20 di oggi il sistema di monitoraggio della struttura commissariale per l’emergenza Covid ha rilevato il dato di 15.099.777dall’inizio della campagna vaccinale. L?87,2% delle dosi consegnate alle Regioni, informa la struttura guidata dal commissario Francesco Figliuolo, è stato somministrato.E’ in corso la distribuzione delle oltre 400 mila dosi di vaccino Moderna arrivate ieri sera all’hub nazionale di Pratica di Mare.

