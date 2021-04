Vaccini | Breton | “Il contratto dell’Europa con AstraZeneca a rischio di rinnovo a causa dei ritardi”

(Di domenica 18 aprile 2021) L’obiettivo è quello di un’entrata in vigore simultanea in tutta Europa, che avverrà “per metà giugno, al più tardi entro la fine del mese di giugno“. Il Commissario Ue al mercato interno, Thierryai microfoni della tv all news francese ‘Bfm’ parla del tanto atteso passaporto vaccinale, che permetterà ai cittadini Ue guariti, immunizzati o negativi al tampone di viaggiare liberamente in Europa e nei Paesi Schengen senza dovere affrontare ulteriori test Covid e periodi di isolamento. Ma soprattutto, in quanto capo della task force sui, dichiara che ildell’Ue conche scade il 30 giugno è adideidi consegna accumulati. “La mia priorità come gestore deiè che ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, Breton: 'A rischio rinnovo contratto Ue con AstraZeneca' #covid - ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Breton: 'A rischio rinnovo contratto Ue con AstraZeneca' #covid - tamicheA1 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Breton: 'A rischio rinnovo contratto Ue con AstraZeneca' #covid - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Breton: 'A rischio rinnovo contratto Ue con AstraZeneca' #covid - anna30048679 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Breton: 'A rischio rinnovo contratto Ue con AstraZeneca' #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Breton

ANSA Nuova Europa

A ribadirlo, ai microfoni della tv francese 'Bfm', è il Commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui, Thierrysottolineando che il debito accumulato per far fronte all'...Ad affermarlo è il Commissario Ue al mercato interno, Thierryai microfoni della tv all news ... spiega il Commissario e capo della task force sui, "se si hanno degli anticorpi, visto ...L’obiettivo è quello di un’entrata in vigore simultanea in tutta Europa, che avverrà “per metà giugno, al più tardi entro la fine del mese di giugno“. Il Commissario Ue al mercato interno, Thierry Bre ..."Il passaporto vaccinale entrerà in vigore nello stesso momento dappertutto in Europa". Ad affermarlo è il Commissario Ue al mercato interno, Thierry Breton ai microfoni della tv all news francese 'Bf ...