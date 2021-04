Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, Breton: 'A rischio rinnovo contratto Ue con AstraZeneca' #covid - ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Breton: 'A rischio rinnovo contratto Ue con AstraZeneca' #covid - tamicheA1 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Breton: 'A rischio rinnovo contratto Ue con AstraZeneca' #covid - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Breton: 'A rischio rinnovo contratto Ue con AstraZeneca' #covid - anna30048679 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Breton: 'A rischio rinnovo contratto Ue con AstraZeneca' #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Breton

Il Fatto Quotidiano

'La mia priorità come gestore deiè che coloro con cui stipuliamo un contratto consegnino ... 'Niente è definitivo, continueremo a discutere', ha detto, suggerendo che il contratto in ...Il contratto dell'Ue con AstraZeneca che scade il 30 giugno è a rischio di rinnovo a causa dei ritardi di consegna accumulati. Lo ha detto il commissario per il mercato interno Thierry. 'La mia priorità - ha precisato - è che coloro con cui stipuliamo un contratto consegnino in tempo. Abbiamo ordinato 120 milioni di dosi per il primo trimestre e 180 milioni per il secondo. ...Il contratto dell'Ue con AstraZeneca che scade il 30 giugno è a rischio di rinnovo a causa dei ritardi di consegna accumulati. Lo ha detto ..."Il passaporto vaccinale entrerà in vigore nello stesso momento dappertutto in Europa". Ad affermarlo è il Commissario Ue al mercato interno, Thierry Breton ai microfoni della tv all news francese 'Bf ...