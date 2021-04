Vaccini Asl Roma 6, raggiunte le 100.000 somministrazioni: ecco il punto della situazione (Di domenica 18 aprile 2021) LA campagna vaccinale nella Asl Roma 6, nella giornata di venerdì 16 aprile, ha raggiunto le 100.000 somministrazioni. Un risultato importante, frutto del lavoro continuo, dell’impegno e della collaborazione tra Direzione Aziendale, operatori e medici di medicina generale. Vaccini nella Asl Roma 6: il punto della situazione n. 44.496 le vaccinazioni totali agli over 80, di questi 20.000 hanno ricevuto anche la seconda dose. n. 1993 dosi totali somministrate alle forze dell’ordine e forze di Polizia. n 5.260 le dosi totali somministrate al personale scolastico docente e non docente. n. 506 le somministrazioni effettuate a persone affette da disabilità gravissima, esenti C02 e C05. n.4889 le dosi somministrate alla popolazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 aprile 2021) LA campagna vaccinale nella Asl6, nella giornata di venerdì 16 aprile, ha raggiunto le 100.000. Un risultato importante, frutto del lavoro continuo, dell’impegno ecollaborazione tra Direzione Aziendale, operatori e medici di medicina generale.nella Asl6: iln. 44.496 le vaccinazioni totali agli over 80, di questi 20.000 hanno ricevuto anche la seconda dose. n. 1993 dosi totali somministrate alle forze dell’ordine e forze di Polizia. n 5.260 le dosi totali somministrate al personale scolastico docente e non docente. n. 506 leeffettuate a persone affette da disabilità gravissima, esenti C02 e C05. n.4889 le dosi somministrate alla popolazione ...

