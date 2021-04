Vaccini: 15 milioni di italiani hanno avuto le dosi. Mancano ancora i tre quarti della popolazione (Di domenica 18 aprile 2021) Un quarto della popolazione italiana è stata vaccinata. E' stata infatti superata quota 15 milioni di vaccinazioni. Lo fa sapere la struttura del commissario Francesco Figliuolo. Alle 15.20 di oggi il sistema di monitoraggio ha rilevato il dato di 15.099.777 somministrazioni dall'inizio della campagna vaccinale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 18 aprile 2021) Un quartoitaliana è stata vaccinata. E' stata infatti superata quota 15di vaccinazioni. Lo fa sapere la struttura del commissario Francesco Figliuolo. Alle 15.20 di oggi il sistema di monitoraggio ha rilevato il dato di 15.099.777 somministrazioni dall'iniziocampagna vaccinale L'articolo proviene da Firenze Post.

