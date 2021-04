Vaccinati in Campania, De Luca: Già consegnate 250 mila card ai cittadini che hanno avuto la seconda dose (Di domenica 18 aprile 2021) “Il quotidiano Repubblica, nelle pagine nazionali, pubblica oggi un servizio sulla card-attestato di vaccinazione Covid-19. La foto a corredo dell’articolo mostra la card della Regione Campania, che da oltre due mesi ha già lanciato l’iniziativa. Ad oggi sono state già consegnate 250mila card ai cittadini campani che hanno avuto la seconda dose di vaccino. La consegna continua”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) “Il quotidiano Repubblica, nelle pagine nazionali, pubblica oggi un servizio sulla-attestato di vaccinazione Covid-19. La foto a corredo dell’articolo mostra ladella Regione, che da oltre due mesi ha già lanciato l’iniziativa. Ad oggi sono state già250aicampani cheladi vaccino. La consegna continua”. Lo scrive su Facebook il presidente della RegioneVincenzo De. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

