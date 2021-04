Ustica | il lusso naturale della perla ribelle del Mediterraneo

(Di domenica 18 aprile 2021) È un’isola ribelle, Ustica. Non solo perché si nega alle solite rotte turistiche, ma anche perché disattende alcuni degli stereotipi della tipica vacanza su un’isola. Una ribellione, la sua, che in qualche modo ne amplifica la bellezza selvaggia che non è stata quasi “scalfita” neanche dalla pandemia; complice la sua posizione piuttosto remota nel Mediterraneo – sorge a un’ottantina di chilometri da Palermo –, qui Covid19 non è praticamente arrivata, se si esclude una manciata di casi.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ustica lusso

PalermoToday

Voi non sapete cosa colleghiai Maya, l'11 Settembre a Loretta Goggi, ma lui sì e se non lo ... preghiere e grandi silenzi, padre Athanasius coltiva una passione inconfessabile per ile l'...Voi non sapete cosa colleghiai Maya, l'11 Settembre a Loretta Goggi, ma lui sì e se non lo ... preghiere e grandi silenzi, padre Athanasius coltiva una passione inconfessabile per ile l'...