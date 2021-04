Usa: “Se Navalny muore ci saranno conseguenze per la Russia”. L’appello di 70 artisti a Putin: “Gli dia le cure necessarie” (Di domenica 18 aprile 2021) “Abbiamo comunicato al governo russo che quello che succede a Navalny mentre le autorità russe lo hanno in custodia è loro responsabilità, e verranno considerate responsabili dalla comunità internazionale“. Il consigliere per la Sicurezza Nazionale di Joe Biden, Andrew Sullivan, interviene sul peggioramento dello stato di salute di Navalny, notizia diffusa ieri dalla sua portavoce. E spiega di avere comunicato a Mosca “che ci saranno conseguenze se Navalny muore” in carcere. “Stiamo valutando una diversa serie di misure che potremmo imporre, ma non le comunicherò pubblicamente in questo momento”, ha aggiunto intervistato dalla Cnn. Le sue parole arrivano dopo le dichiarazioni di Joe Biden, che proprio per il caso dell’avvelenamento ha imposto nuove sanzioni contro la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) “Abbiamo comunicato al governo russo che quello che succede amentre le autorità russe lo hanno in custodia è loro responsabilità, e verranno considerate responsabili dalla comunità internazionale“. Il consigliere per la Sizza Nazionale di Joe Biden, Andrew Sullivan, interviene sul peggioramento dello stato di salute di, notizia diffusa ieri dalla sua portavoce. E spiega di avere comunicato a Mosca “che cise” in carcere. “Stiamo valutando una diversa serie di misure che potremmo imporre, ma non le comunicherò pubblicamente in questo momento”, ha aggiunto intervistato dalla Cnn. Le sue parole arrivano dopo le dichiarazioni di Joe Biden, che proprio per il caso dell’avvelenamento ha imposto nuove sanzioni contro la ...

