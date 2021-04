Una Vita finale, torna Cayetana ad Acacias? Le parole di Sara Miquel (Di domenica 18 aprile 2021) Una Vita Cosa accadrà nell’ultima puntata della soap opera spagnola? I telespettatori sperano nel ritorno di una delle protagoniste di Acacias 38 più apprezzate di sempre Pubblicato su 18 Aprile 2021 Cayetana tornerà nella trama di una Una Vita per il gran finale? Sono tanti coloro che sperano in un gran colpo di scena per l’ultima puntata della soap opera spagnola. In particolare, una parte del pubblico sogna il ritorno della Sotelo Ruz ad Acacias 38. Il corpo della prima dark lady del quartiere non è mai stato trovato dopo l’incendio. Pertanto, i telespettatori hanno sempre sperato in una sorpresa. Sebbene Cayetana fosse un personaggio crudele e senza scrupoli, il pubblico le è ... Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021) UnaCosa accadrà nell’ultima puntata della soap opera spagnola? I telespettatori sperano nel ritorno di una delle protagoniste di38 più apprezzate di sempre Pubblicato su 18 Aprile 2021tornerà nella trama di una Unaper il gran? Sono tanti coloro che sperano in un gran colpo di scena per l’ultima puntata della soap opera spagnola. In particolare, una parte del pubblico sogna il ritorno della Sotelo Ruz ad38. Il corpo della prima dark lady del quartiere non è mai stato trovato dopo l’incendio. Pertanto, i telespettatori hanno sempre sperato in una sorpresa. Sebbenefosse un personaggio crudele e senza scrupoli, il pubblico le è ...

