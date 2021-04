Una Vita, anticipazioni: Ursula si presenta da Genoveva vestita da suora (Di domenica 18 aprile 2021) Genoveva e Ursula - Una Vita Una “strana” redenzione, che saprà di vera e propria messinscena, caratterizzerà le puntate di Una Vita in onda prossimamente. Dopo aver fatto in modo che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) venisse investito, Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) si presenterà infatti dalla “nemica” Genoveva Salmeron (Clara Garrido) completamente vestita da suora e, oltre a negare il suo coinvolgimento nell’attentato ai danni dell’avvocato, sosterrà di essere cambiata e profondamente pentita delle sue atroci azioni, che da quel momento verranno espiate con la sua vicinanza al Signore. Un discorso contorto che non convincerà Genoveva, la quale mediterà di sbarazzarsi di Ursula una volta per tutte. Ecco le ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 18 aprile 2021)- UnaUna “strana” redenzione, che saprà di vera e propria messinscena, caratterizzerà le puntate di Unain onda prossimamente. Dopo aver fatto in modo che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) venisse investito,Dicenta (Montse Alcoverro) si presenterà infatti dalla “nemica”Salmeron (Clara Garrido) completamentedae, oltre a negare il suo coinvolgimento nell’attentato ai danni dell’avvocato, sosterrà di essere cambiata e profondamente pentita delle sue atroci azioni, che da quel momento verranno espiate con la sua vicinanza al Signore. Un discorso contorto che non convincerà, la quale mediterà di sbarazzarsi diuna volta per tutte. Ecco le ...

