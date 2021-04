Una Vita, anticipazioni 19 aprile: sospetti e gelosie (Di domenica 18 aprile 2021) Intrighi e colpi di scena non mancheranno ad Acacias nel corso della nuova settimana di programmazione che ruoterà intorno alle indagini sull'incidente di Felipe e alla guerra aperta tra Ursula e Genoveva. Le anticipazioni della soap opera iberica di lunedì 19 aprile annunciano, infatti, che la Salmeron subirà l'ennesima provocazione dalla Dicenta e in quella circostanza arriverà ad augurarsi la fine della donna. Intanto, il commissario Mendez avrà il compito di indagare nel quartiere e procederà con l'interrogatorio di Marcia. Il poliziotto solleciterà la Sampaio affinché gli fornisca dettagli circa la recente discussione che hanno avuto Felipe e Santiago. Il brasiliano, infatti, stanco di vedere che la moglie è ancora innamorata dell'avvocato e che lui si è adoperato per trovarle un buon lavoro, ha affrontato pubblicamente il rivale arrivando ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 18 aprile 2021) Intrighi e colpi di scena non mancheranno ad Acacias nel corso della nuova settimana di programmazione che ruoterà intorno alle indagini sull'incidente di Felipe e alla guerra aperta tra Ursula e Genoveva. Ledella soap opera iberica di lunedì 19annunciano, infatti, che la Salmeron subirà l'ennesima provocazione dalla Dicenta e in quella circostanza arriverà ad augurarsi la fine della donna. Intanto, il commissario Mendez avrà il compito di indagare nel quartiere e procederà con l'interrogatorio di Marcia. Il poliziotto solleciterà la Sampaio affinché gli fornisca dettagli circa la recente discussione che hanno avuto Felipe e Santiago. Il brasiliano, infatti, stanco di vedere che la moglie è ancora innamorata dell'avvocato e che lui si è adoperato per trovarle un buon lavoro, ha affrontato pubblicamente il rivale arrivando ...

Advertising

NetflixIT : Questo tweet è dedicato a te, che hai appena finito di vedere tutte le stagioni di una serie bella lunga e non sai… - poliziadistato : Giovanni ieri non ce l'ha fatta. Era uno dei Falchi di Napoli. Ne era orgoglioso. Una vita passata 'in strada'. Ama… - RobertoBurioni : Adesso che riaprono qualcosa godiamoci la vita con giudizio e con tutte le precauzioni. Io voglio tornare nei musei… - lucdipas : È arrabbiato come una bestia? E chi ha condotto una vita normale rispettando il prossimo e la legge che dovrebbe d… - vengoodallaluna : io potrei tranquillamente sparire, nessuno se ne accorgerebbe (forse solo mai madre) perchè la persona più importan… -