"Una scena raccapricciante". Parlano di noi italiani e poi in America succede di peggio, Feltri a valanga contro la polizia Usa (Di domenica 18 aprile 2021) Noi non abbiamo niente contro i cittadini Americani, ai quali anzi dobbiamo gratitudine perché ci hanno aiutato militarmente, e finanziariamente, sul finire della seconda guerra mondiale, che si sarebbe conclusa, senza il loro ausilio, peggio di come è andata. Ciò detto e ribadito siamo disgustati dal loro modo di procedere per quanto riguarda l'ordine pubblico. Ieri è maturata una notizia sconvolgente che conferma la violenza inaccettabile cui gli agenti ricorrono troppo spesso. Un ragazzino di 13 anni - e sottolineiamo 13 - è stato assassinato da un poliziotto che lo aveva fermato, costretto a inginocchiarsi e ad alzare le mani in segno di resa. Quando l'adolescente, ormai semi-immobilizzato, si è voltato per dimostrare di essersi assoggettato ai comandi, è stato abbattuto da un colpo di pistola in pieno petto. Una ...

