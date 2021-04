Una balena grigia nel Golfo di Napoli: "Migrazione incredibile" (Di domenica 18 aprile 2021) Potrebbe essere lo stesso esemplare avvistato tre giorni fa al largo dell'Isola di Ponza. La balena grigia "vive nell'Oceano Pacifico orientale, tra la California e l'Alaska. Resta da capire - spiega l'Area marina protetta Punta Campanella - come e per quali motivi si possa trovare nel Mediterraneo" Leggi su rainews (Di domenica 18 aprile 2021) Potrebbe essere lo stesso esemplare avvistato tre giorni fa al largo dell'Isola di Ponza. La"vive nell'Oceano Pacifico orientale, tra la California e l'Alaska. Resta da capire - spiega l'Area marina protetta Punta Campanella - come e per quali motivi si possa trovare nel Mediterraneo"

