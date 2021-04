Una balena grigia nel golfo di Napoli. Gli esperti: Migrazione incredibile. Attenti, tenersi a 100 metri di distanza (Di domenica 18 aprile 2021) Una balena grigia è stata avvistata più volte negli ultimi due giorni nel golfo di Napoli. L’esemplare di Eschrichtius robustis è stato avvistato ieri sera in Penisola Sorrentina, nell’Area marina protetta Punta Campanella, e questa mattina nel mare dei Campi Flegrei, sul lato opposto del golfo, prima al largo di Pozzuoli e poi nel porto di Baia. Secondo gli esperti dell’Amp Punta Campanella potrebbe trattarsi dello stesso cetaceo segnalato tre giorni fa a Ponza. Un avvistamento più unico che raro e dalla “rilevanza scientifica notevole”, dato che la balena grigia “vive nell’Oceano Pacifico orientale, tra la California e l’Alaska. Resta da capire – spiega l’Amp Punta Campanella – come e per quali motivi si possa trovare nel Mediterraneo. La prima, dopo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Unaè stata avvistata più volte negli ultimi due giorni neldi. L’esemplare di Eschrichtius robustis è stato avvistato ieri sera in Penisola Sorrentina, nell’Area marina protetta Punta Campanella, e questa mattina nel mare dei Campi Flegrei, sul lato opposto del, prima al largo di Pozzuoli e poi nel porto di Baia. Secondo glidell’Amp Punta Campanella potrebbe trattarsi dello stesso cetaceo segnalato tre giorni fa a Ponza. Un avvistamento più unico che raro e dalla “rilevanza scientifica notevole”, dato che la“vive nell’Oceano Pacifico orientale, tra la California e l’Alaska. Resta da capire – spiega l’Amp Punta Campanella – come e per quali motivi si possa trovare nel Mediterraneo. La prima, dopo ...

