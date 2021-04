Un Posto al Sole, puntate dal 19 al 23 aprile: Renato super nonno! (Di domenica 18 aprile 2021) Anticipazioni settimanali “Un Posto al Sole”, puntate dal 19 al 23 aprile 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap napoletana su Rai 3? Il piccolo Jimmy sente una forte nostalgia della madre Micaela, che vive da tempo a Berlino. Nonno Renato si fa venire in mente un’idea. Come reagirà Niko, padre di Jimmy? Di che si tratta? Renato è preoccupato per Jimmy, che sente una grande Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 18 aprile 2021) Anticipazioni settimanali “Unal”,dal 19 al 232021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap napoletana su Rai 3? Il piccolo Jimmy sente una forte nostalgia della madre Micaela, che vive da tempo a Berlino. Nonnosi fa venire in mente un’idea. Come reagirà Niko, padre di Jimmy? Di che si tratta?è preoccupato per Jimmy, che sente una grande Articolo completo: dal blog SoloDonna

