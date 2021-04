Un posto al sole, le trame ufficiali della puntata di lunedì 19 aprile 2021 (Di domenica 18 aprile 2021) L’episodio di UPAS che andrà in onda lunedì 19 aprile 2021 è il 5.676° e fa parte del blocco numero 1.136 (un blocco corrisponde ad una settimana). Regia a cura di Cristiano Celeste. Le foto di scena che utilizziamo per gli articoli sono del fotografo ufficiale Giuseppe D’Anna. Per i più curiosi che proprio non riescono ad aspettare e sono impazienti di sapere cosa succederà, ecco le anticipazioni ufficiali! Rossella (Giorgia Gianetiempo) prova a fare un passo verso Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). Dopo il confronto con Barbara (Mariella Valentini), Clara (Imma Pirone) capisce quanto sia stata ingenua con Alberto (Maurizio Aiello). Renato (Marzio Honorato), dispiaciuto per Jimmy (Gennaro De Simone) che vorrebbe andare a Berlino, fa diversi tentativi con Niko (Luca Turco) e Giulia (Marina Tagliaferri) per ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 aprile 2021) L’episodio di UPAS che andrà in onda19è il 5.676° e fa parte del blocco numero 1.136 (un blocco corrisponde ad una settimana). Regia a cura di Cristiano Celeste. Le foto di scena che utilizziamo per gli articoli sono del fotografo ufficiale Giuseppe D’Anna. Per i più curiosi che proprio non riescono ad aspettare e sono impazienti di sapere cosa succederà, ecco le anticipazioni! Rossella (Giorgia Gianetiempo) prova a fare un passo verso Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). Dopo il confronto con Barbara (Mariella Valentini), Clara (Imma Pirone) capisce quanto sia stata ingenua con Alberto (Maurizio Aiello). Renato (Marzio Honorato), dispiaciuto per Jimmy (Gennaro De Simone) che vorrebbe andare a Berlino, fa diversi tentativi con Niko (Luca Turco) e Giulia (Marina Tagliaferri) per ...

