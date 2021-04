Ultimi sondaggi politici | con Conte come leader il M5S vola sopra al 20%

(Di domenica 18 aprile 2021) La Lega rimane sotto al 23%, segnando le sue settimane più negative di sempre, o per lo meno da quando è capitanata da Matteo Salvini. Il Movimento 5 Stelle, invece, considerandoGiusepperiuscirebbe a diventare il secondo partito in Italia. Sostituendosi di fatto al PD che invece cadrebbe in un batter d’occhio al quarto posto. Una certezza? Fratelli D’Italia di Giorgia Meloni sul podio. Questo è il quadro generale presentato daglidi oggi, realizzati da Emg Different per la Rai.oggi, le percentuali Ecco le percentuali che, secondo idi oggi, i partiti raccoglierebbero se i cittadini fossero chiamati alle urne e ...

Advertising

Candy_Amara : @todorov_denis La Lega nelle ultime votazioni aveva il 18% e ora (secondo gli ultimi sondaggi ) ne ha quasi il 24%,… - votofinish : Secondo una stima di @eldiarioes sugli ultimi #sondaggi, questi i seggi che potrebbero essere assegnati alle… - Lostsoul752 : @AndreaF76955249 @ItaliaViva @GToccafondi Perché prosciutto? Quello Renzi è stato l'unico governo degli ultimi anni… - editta_fazzi : @SimonellaD @AnnaLeonardi1 @pietro_busacca @matteorenzi ChiedeteVi perché nonostante questi 'successi' (creare,far… - awanasgh : @paoletto11 @CarloCalenda Dico che i sondaggi restano sondaggi e non darei tanto peso a questi ultimi. -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimi sondaggi

La7

Markus Söder fa leva suiche lo disegnano come più forte ma Armin Laschet non vuole cedere ...che Merkel è sfiancata dalla gestione della crisi e dalla perdita di consensi deglimesi. ...I partiti Qual è la situazione dei partiti secondo glipolitici elettorali? La Lega, secondo il sondaggio Tecnè con agenzia Dire, resta sempre primo partito con il 22 per cento. Poi ...Il commissario straordinario del cantiere annuncia verifiche per capire cosa sia finito sotto l'asfalto tra le frazioni di Brusciana e Dogana ...Piani aziendali per arrivare a emissioni zero in pochi anni, investimenti per aumentare le foreste e ridurre l'anidride carbonica, software che mostrano la progressione dei cambiamenti a cui è andato ...