Ufficiale | nasce la Superlega | il comunicato Ci sono Juventus | Inter e Milan | altri tre club in arrivo

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 aprile 2021) Laè realtà. Dopo i tentativi del 1998, il 2021 porta come principale novità l’annunciodell’istituzione della nuova lega continentale. In serata, è stato diramato questo: “Dodici prestigiosieuropei di calcio hanno annunciato oggi congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata daiFondatori” FONDATORI – AC, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, FCnazionaleo,FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur hanno tutti aderito in qualità diFondatori. È previsto chetre...