Ufficiale | nasce la Super Lega | ci sono 3 squadre italiane Il comunicato dei club fondatori

(Di lunedì 19 aprile 2021) E’, è nata la. A darne l’annuncio icon un. I primi a pubblicarlostati la Juventus, il Real Madrid e il Liverpool, alle quali si stanno aggiungendo tutte le altre. Questo ildella Juventus Juventus FootballS.p.A. annuncia la sottoscrizione di un accordo con altri topeuropei, ossia Associazione Calcio Milan S.p.A., Arsenal Holdings Limited,Atlético de Madrid S.A.D., Chelsea FootballLimited, FootballBarcelona, F.C. Internazionale Milano S.p.A., The Liverpool Footballand Athletic Grounds Limited, Manchester City Football ...

Attraverso un comunicato ufficiale è stata annunciata la creazione della Superlega: ci sono Juventus, Inter e Milan Attraverso un comunicato ufficiale è stata annunciata la creazione della Superlega: ...Per la prima volta appare in un documento ufficiale. È la Superlega che riunisce dodici club, tra i quali Juventus, Milan e Inter. Il Gotha del calcio europeo che comprende le squadre più ricche e ...