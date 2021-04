Uefa | fuori club e giocatori che aderiranno alla Super League

Advertising

Gazzetta_it : #Superlega, l' #Uefa prepara una causa da 50 miliardi. E fuori chi partecipa - forumJuventus : Caos Superlega, Juve firmataria insieme alle big inglesi, spagnole e italiane. La Uefa prepara causa da 50 miliardi… - ilkalulu : RT @marifcintev: CLAMOROSO ULTIM’ORA Dopo le minacce dell #Uefa l’#Inter si sarebbe tirata fuori dal progetto #SuperLega. Se avesse aderito… - marifcintev : CLAMOROSO ULTIM’ORA Dopo le minacce dell #Uefa l’#Inter si sarebbe tirata fuori dal progetto #SuperLega. Se avesse… - matansornthing : @BtwVitoo @InterCM16 La uefa ha detto che chi aderisce alla super lega è fuori sia da campionati nazionali e champi… -

Ultime Notizie dalla rete : Uefa fuori

Da questo supercampionato di calcio europeo si sarebbero chiamateil Bayern Monaco e il Paris ... sotto l'egida dell'. A quanto si apprende, si è tenuta una riunione d'urgenza della Lega ...In Francia, il Psg per ora rimanedal progetto: il proprietario, Nasser al - Khelaifi, fa parte dell'esecutivoed è al vertice di beIN Media Group, che ha acquistato i diritti tv della ...L'ipotesi di una competizione alternativa alla Champions League con 12 club europei. "Juve, Milan e Inter sarebbero fuori dalla Serie A" ...Dagli studi di Sky Sport, Fabio Paratici, ds della Juventus, ha replicato così alle domande su Hakan Calhanoglu come potenziale acquisto a costo zero in caso di mancato accordo col Milan: “Le voci qui ...