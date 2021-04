Uefa, Figc e Lega contro Superlega “Pronti anche ad azioni legali” (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'idea di una SuperLega del calcio europeo fa infuriare l'Uefa e i principali organi calcistici di Italia, Inghilterra e Spagna. La notizia che alcune società sarebbero pronte ad annunciare la creazione di un campionato europeo d'èlite a inviti, in contrasto con la Champions, ha provocato un'immediata reazione. “La Uefa, la Federcalcio inglese e la Premier League, la Federcalcio spagnola e La Liga, la Federcalcio italiana e la Lega Serie A hanno appreso che alcuni club inglesi, spagnoli e italiani potrebbero aver intenzione di annunciare la creazione di una cosiddetta SuperLega chiusa – si legge nel comunicato diffuso dall'Uefa – Se ciò dovesse accadere teniamo a ribadire che noi, ma anche Fifa e tutte le nostre federazioni affiliate, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'idea di una Superdel calcio europeo fa infuriare l'e i principali organi calcistici di Italia, Inghilterra e Spagna. La notizia che alcune società sarebbero pronte ad annunciare la creazione di un campionato europeo d'èlite a inviti, in contrasto con la Champions, ha provocato un'immediata reazione. “La, la Federcalcio inglese e la Premier League, la Federcalcio spagnola e La Liga, la Federcalcio italiana e laSerie A hanno appreso che alcuni club inglesi, spagnoli e italiani potrebbero aver intenzione di annunciare la creazione di una cosiddetta Superchiusa – si legge nel comunicato diffuso dall'– Se ciò dovesse accadere teniamo a ribadire che noi, maFifa e tutte le nostre federaffiliate, ...

