Uefa | duro comunicato con Serie A | Premier e Liga | No alla Superlega

Advertising

MCalcioNews : #UEFA e federazioni contro la #Superlega, duro comunicato: 'Quando è troppo è troppo' - LALAZIOMIA : SuperLega, il duro comunicato della UEFA - cervellerap : Situazione clamorosa per il calcio europeo, è guerra tra UEFA, federazioni nazionali e top club. Duro comunicato de… - Vivo_e_vegeto : @EnricoTurcato Questa comunicato duro dell'Uefa e di altre federazioni europee fa capire che questo della Superlega… - MondoNapoli : ULTIM'ORA - UEFA, duro comunicato: le squadre che giocheranno la SuperLega saranno escluse dalle altre competizioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Uefa duro

comunicato congiunto contro la Superlega da parte di, federcalcio inglese e Premier League, federcalcio spagnola (RFEF) e Liga, Figc e Lega Serie A: " Resteremo uniti nei nostri sforzi per ...Motivo per cui lasarebbe tutt'altro che d'accordo. La reazione non dovrebbe tardare ad arrivare. Il massimo organismo calcistico europeo starebbe preparando uncomunicato. Inoltre, il ...La UEFA, in collaborazione con la Federcalcio inglese, Premier League, Federcalcio spagnola, LaLiga, Federcalcio italiana e la Lega Serie A ha rilasciato un comunicato congiunto in merito alla creazio ...I rumors si sono diffusi alla vigilia del Comitato Esecutivo della Uefa che varerà la riforma della Champions League a partire dal 2024, competizione allargata a cui parteciperanno 36 squadre ...