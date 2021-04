Uefa con Serie A, Premier League e Liga contro la SuperLega: “No a questo cinico progetto” (Di domenica 18 aprile 2021) No alla SuperLega. Ormai è guerra fra l’Uefa che vuole lanciare una nuova formula della Champions League e chi vorrebbe invece puntare su una SuperLega. L’Uefa ha minacciato denunce, una causa da 50 miliardi e di escludere dalle competizioni i club che volessero partecipare alla nuova competizione. Nella giornata di oggi è stato diramato un comunicato firmato da Uefa, Federcalcio inglese e Premier League, Federcalcio spagnola reale (RFEF) e LaLiga, Federcalcio italiana (FIGC) e la Lega Serie A. “Resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto – si legge nella nota – e prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione, a tutti i ... Leggi su tpi (Di domenica 18 aprile 2021) No alla. Ormai è guerra fra l’che vuole lanciare una nuova formula della Championse chi vorrebbe invece puntare su una. L’ha minacciato denunce, una causa da 50 miliardi e di escludere dalle competizioni i club che volessero partecipare alla nuova competizione. Nella giornata di oggi è stato diramato un comunicato firmato da, Federcalcio inglese e, Federcalcio spagnola reale (RFEF) e La, Federcalcio italiana (FIGC) e la LegaA. “Resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare– si legge nella nota – e prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione, a tutti i ...

