Ue: "Navalny sia liberato subito". Washington a Mosca: conseguenze se muore (Di domenica 18 aprile 2021) Il dissidente russo è in sciopero della fame nel carcere di Pokrov, oggi l'appello della figlia Dasha: portatelo da un medico. Suoi sostenitori convocano proteste di piazza per il 21 aprile, dopo il discorso alla nazione di Vladimir Putin Leggi su rainews (Di domenica 18 aprile 2021) Il dissidente russo è in sciopero della fame nel carcere di Pokrov, oggi l'appello della figlia Dasha: portatelo da un medico. Suoi sostenitori convocano proteste di piazza per il 21 aprile, dopo il discorso alla nazione di Vladimir Putin

Advertising

DavidSassoli : Aleksey #Navalny, detenuto in #Russia per ragioni politiche e in sciopero della fame, sarebbe gravissimo. Rischia l… - TeresaBellanova : Aleksej #Navalny sta morendo, denuncia la sua portavoce. L'UE e la comunità internazionale devono intervenire al pi… - raffaellapaita : Quello che sta accadendo a #Navalny fa rabbrividire. È fondamentale che sia visitato da un medico. L’Europa e la co… - DonatellaDomin6 : RT @TeresaBellanova: Aleksej #Navalny sta morendo, denuncia la sua portavoce. L'UE e la comunità internazionale devono intervenire al più p… - CaleEuropaEdic : RT @PE_Italia: ??@EP_President Sassoli per Aleksey Navalny: “In nome del rispetto dei valori umani mi appello alle autorità russe perché s… -