Ue | Breton | ‘debito Covid andrà rimborsato ma spalmato su lungo termine’

(Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Il debito contratto per far fronte all’emergenza coronavirus “ma spalmandolo sultermine”. A ribadirlo, ai microfoni della tv francese ‘Bfm’, è il Commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini, Thierrysottolineando che il debito accumulato per far fronte all’emergenza “è legato a un momento specifico della storia contemporanea. E’ una situazione inedita. E’ come un debito di guerra e va trattato in quel modo”. Anche perché, sottolinea, “bisogna evitare misure che potrebbero frenare la ripresa economica come l’aumento delle tasse”. Attualmente, aggiunge, “stiamo investendo massicciamente sul futuro”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.