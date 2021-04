Ue | ' A rischio il rinnovo del contratto con AstraZeneca' | Vaccini | in Italia somministrate 15 milioni di dosi

(Di domenica 18 aprile 2021) I numeri non sono ancora così buoni da abbattere le restrizioni ed è presto per togliere il coprifuoco. Lo dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri alla Stampa. E' però fiducioso e ...

18 apr 14:56 Vaccini, Breton: "Acontratto Ue con AstraZeneca" Il contratto dell'Ue con AstraZeneca che scade il 30 giugno è adia causa dei ritardi di consegna ...Il contratto dell'Ue con AstraZeneca che scade il 30 giugno è adia causa dei ritardi di consegna accumulati. Lo ha detto il commissario per il mercato interno Thierry Breton in un'intervista su BFMTV. Il governo al lavoro per il 'pass' sugli ...Il contratto dell'Ue con AstraZeneca che scade il 30 giugno è a rischio di rinnovo a causa dei ritardi di consegna accumulati. Lo ha detto il commissario per il mercato interno Thierry Breton. "La mia ...I numeri non sono ancora così buoni da abbattere le restrizioni ed è presto per togliere il coprifuoco. Lo dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri alla Stampa. E' però fiducioso e assicur ...