Truffa del bancomat | doveva ricevere 350 euro ne ha pagati 850

(Di domenica 18 aprile 2021) Ancora una vittima della “del”. Questa volta a farne le spese è stato un cinquantenne di Palermo che dopo aver messo un annuncio per la vendita di un casco da moto sul portale “Subito.it” è stato contattato da un uomo che si è detto interessato all’acquisto. Quando l’affare sembrava andato in porto

PALERMO - Ancora una vittima della truffa del bancomat. Questa volta a farne le spese è stato un cinquantenne di Palermo che dopo aver messo un annuncio per la vendita di un casco da moto sul portale 'Subito.it' è stato contattato da un uomo che si è detto interessato all'acquisto. Quando l'affare sembrava andato in porto, il bersaglio del raggiro invece di ricevere i 350 euro pattuiti per l'acquisto online, ha effettuato un versamento di 850 euro.